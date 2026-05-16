Mehmet Şimşek, Belçikalı danışmanın Türkiye mesajını paylaştı: Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var

Geçen hafta Türkiye’ye 14 yılın ardından geniş bir heyetle birlikte Belçika Kraliçesi Mathilde ziyarette bulunmuştu. Ekonomi başlıklı ziyarette TCMB, İSO gibi önemli buluşma yaşanırken, birçok alanda da işbirlikleri için anlaşmalar imzalanmıştı.

Heyetin dönüşünde, Savunma Bakanlığı Danışmanı Joren Vermeersch, Bakan Theo Francken ile bir paylaşımda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu paylaşımı “retweetleyerek” kendi hesabından da paylaştı.

Vermeersch, paylaşımında Atatürk ve Erdoğan portreleri önündeki fotoğraf eşliğinde şunları yazdı:

“Bakanımızla birlikte Türkiye'ye yaptığımız ilginç ekonomik ziyareti geride bıraktık. Türkiye'nin ekonomik, askeri ve jeopolitik açıdan Avrupa için ne kadar önemli olduğunu henüz tam olarak kavrayamıyoruz. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu gibi, Türkiye'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var.”