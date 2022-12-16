Mehmet Şimşek, doğal gaz tesisinin açılışına katıldı
Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.
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Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni düzenlendi.
Törene, AK Parti hükümetlerinde Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek de katıldı.
Şimşek töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti.