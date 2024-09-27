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Mehmet Şimşek: Türkiye’nin yatırım çekme potansiyeli yüksek

Şimşek, ABD’de yapılan görüşmelere yönelik değerlendirmesinde, “Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Türkiye’nin yatırım çekme potansiyeli yüksek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir." dedi.

X üzerinden açıklamalarda bulunan Şimşek, şunları söyledi:

"ABD’deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük.

Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık.

Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir.

Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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