Mehmet Şimşek'e 14 kritik 'Fatih Terim Fonu' sorusu

Denizbank İstanbul Levent Büyükdere Caddesi Şubesi Müdürü Seçil Erzan’ın oluşturduğu ve aralarında Galatasaray Futbol Kulübü’nün ve Türkiye A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Fatih Terim ile ünlü futbolcuların da bulunduğu 18 kişinin dolandırıldığı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak bilinen dolandırıcılık olayı ile ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, "yüksek kârlı gizli fon"u yazılı soru önergesiyle Türkiye Büyük Milllet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Kılınç, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Fatih Terim Fonu ile ilgili 14 kritik soru sordu.

Kılınç, soru önergesiyle birlikte suç ekonomisini oluşturan sanal bahis, sanal kumar, kripto para, yasa dışı özel fonlar, ponzi adı verilen yüksek faiz vaadi ile dolandırıcılık sistemlerinin araştırılmasını ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için hazırladığı araştırma önergesini de TBMM Başkanlığına sundu.

Yüksel Mansur Kılınç'ın “Fatih Terim Fonu” ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle sorduğu 14 soru şöyle:

1) Kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak bilinen “yüksek karlı gizli fon”a kaç kişi ve toplamda kaç Türk Lirası ve kaç ABD Doları (USD) para yatırmıştır?

2) Denizbank A.Ş. Teftiş Kurulu’nun bankaya gelip şikayetçi olanların beyanlarına göre oluşturduğu tabloya göre “yüksek kârlı gizli fon” aracılığıyla müştekilerden toplam 43 milyon 920 bin dolar para toplanmış ve geri ödenmemiştir. Bu para nerededir? MASAK bu konuda bir çalışma yapmış mıdır?

3) “Yüksek kârlı gizli fon”a milyonlarca dolar yatıran kişilerin para hareketleri ve mal varlıkları araştırılmış mıdır?

4) “Yüksek kârlı gizli fon”a milyonlarca dolar yatıran kişiler ve fonu işletmekle suçlanan Seçil Erzan ve diğer sanıklar hakkında Suc¸tan Kaynaklanan Malvarlıgˆı Degˆerlerini (Kara Para) Aklama incelemesi yapılmış mıdır?

5) Bankacı sanık Seçil Erzan, savcılık ve mahkeme ifadelerinde “yüksek kârlı gizli fon”a para yatıran bazı kişilerin yatırdıklarının çok üzerinde meblağı geri aldıklarını belirtmiştir. Bu kişiler kimlerdir? Bu kişilerle ilgili vergi incelemesi yapılmış mıdır?

6) Sanık Seçil Erzan’ın gizli fonun işletmesini sürdürebilmek için zaman zaman tefecilerden de para aldığı ifadelerinden anlaşılmaktadır. Tefeci olarak nitelendirilen bu kişilerin yasadışı sanal bahis yolu ile elde ettikleri gelirleri yüksek faiz ile Seçil Erzan’a borç verdiklerine yönelik iddialar araştırılmış mıdır?

7) “Yüksek kârlı gizli fon” ile ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ’na müştekiler tarafından şikayet başvurusu yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi tarihte yapılmıştır?

8) Sanık Seçil Erzan’ın topladığı parayı, üst düzey bir bankacıyla birlikte İsviçre’ye taşıdığına yönelik iddialar araştırılmış mıdır?

9) Sanık Seçil Erzan ile iş birliği içinde olduğu belirtilen sanık Ali Yörük'ün son 4 yılda 86 kez Bulgaristan’a gidip geldiği iddiaları araştırılmış mıdır.? Ali Yörük hakkında Suc¸tan Kaynaklanan Malvarlıgˆı Degˆerlerini (Kara Para) Aklama incelemesi yapılmış mıdır?

10) Fatih Terim, soruşturmayı yürüten savcılığa 2 Haziran 2023 tarihinde verdiği ifadesinde, sanık “Seçil Erzan'ı Denizbank Şube Müdürü olarak 5-6 yıldır tanıdığını, 11 yıldır da bankanın müşterisi olduğunu ancak fon için kendisinden hiç kimsenin bir para istemediğini” söylemiştir. Sanık Seçil Ercan ise mahkemede verdiği ifadede “Fatih Terim bana 300 bin dolar ödedi. Bana verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum” demiştir. Fatih Terim, Fon’a para yatırmış mıdır? Yatırmış ise ne kadar para yatırmıştır?

11) Aralarında Fatih Terim’in kızı, damadı ve Fatih Terim ile yakın ilişkileri olan futbolcuların olduğu müştekilerin “fon”a para yatırmasında Fatih Terim’in yönlendirmesi olmuş mudur?

12) “Yüksek kârlı gizli fon” ile ilgili BDDK raporunda Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun Denizbank Genel Müdürlüğü’ne 8 Nisan 2023 tarihinde Fatih Terim ile birlikte giderek Şube Müdürü Seçil Erzan’dan şikayetçi oldukları bilgisi yer almıştır. BDDK raporunda Turan ve Belözoğlu’nun Erzan’a verdikleri paralar detayları ile yer alırken, Terim’in ise fona herhangi bir para ödemediği ifadesi yer almıştır. Fatih Terim’in hukuki olarak alacağı yoksa ismi neden BDDK raporunda yer almıştır?

13) Fatih Terim, Denizbank’taki saklama hesabında 3 milyon dolarının eksik olduğu gerekçesiyle 2 Haziran 2023 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Terim’in fona para yatırmadığı bilgisi BDDK raporunda yer alırken bankadaki resmi hesabından 3 milyon doların eksik olduğu bilgisi neden BDDK raporunda yer almamıştır?

14) Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu müştekilerin defalarca Denizbank’tan yüksek meblağlı nakit döviz çektikleri Denizbank A.Ş. tarafından yapılan açıklamada da kabul edilmektedir. Bankalardan 50 bin dolar üstü nakit hareketlerin MASAK’a bildirilmesi gerekmektedir? Fon’a para yatıran kişilerin 50 bin doların üzerindeki döviz hareketleri ile ilgili Denizbank tarafından MASAK’a bildirim yapılmış mıdır? Yapılmamışsa MASAK banka hakkında bir işlem yapmış mıdır?