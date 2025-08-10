Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti

  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek 80 yaşında hayatını kaybetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti.

1945 doğumlu Nazmi Şimşek, Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Batman Sason Gürgenli köyünde mesleğine başladı.

Mehmet Şimşek'in de öğretmenliğini yapmıştı

Aynı zamanda Bakan Şimşek'in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1988'de yılın öğretmeni seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi'nin elinden almıştı.

