Mehmet Şimşek’in ağabeyi Nazmi Şimşek Yalova’da defnedildi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi 80 yaşındaki Nazmi Şimşek Yalova’da hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi toprağa verildi.
Şimşek’in cenazesi Çiftlikköy ilçesinde toprağa verildi.
Nazmi Şimşek’in cenazesi Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Sahil Siteler Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlikköy Yeni Mezarlığı’na defnedildi.
Bakan Şimşek cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker, İsmet Yılmaz ve Fikri Işık katıldı.