  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mehmet Şimşek’in ağabeyi Nazmi Şimşek Yalova’da defnedildi
Takip Et

Mehmet Şimşek’in ağabeyi Nazmi Şimşek Yalova’da defnedildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi 80 yaşındaki Nazmi Şimşek Yalova’da hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi toprağa verildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mehmet Şimşek’in ağabeyi Nazmi Şimşek Yalova’da defnedildi
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi 80 yaşındaki Nazmi Şimşek Yalova’da hayatını kaybetti.

Şimşek’in cenazesi Çiftlikköy ilçesinde toprağa verildi.

Nazmi Şimşek’in cenazesi Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Sahil Siteler Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlikköy Yeni Mezarlığı’na defnedildi.

Bakan Şimşek cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker, İsmet Yılmaz ve Fikri Işık katıldı.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendiEski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Meclis'te cenaze töreni düzenlendiGündem
Bahçeli: Başta belediye davaları olmak üzere adalet eksiksiz tecelli etmeliMHP lideri Bahçeli'den 'sahte diploma' açıklaması: Tüm ayrıntılarıyla incelenmesi gerekGündem
Gündem
Son dakika: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Son dakika: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama
Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Bakan Tunç açıkladı: Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'ye geliyor
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'ye geliyor
TBMM'deki komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjan AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı
Komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjan AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki oda kokusunun satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki oda kokusunun satışı yasaklandı