Mehmet Uçum: “Terörsüz Türkiye” hedefi netleşiyor, yeni anayasa ilkelerimiz üzerine inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın yeni “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç hedeflerine dikkat çekerek, bu doğrultuda Türkiye’nin büyük bir dönüşüm süreci yaşadığını söyledi.

Paylaşımında Türkiye’nin terörle ilişkili hiçbir yapıya artık müsamaha göstermeyeceğini belirten Uçum, “Bundan sonra hiç kimse Türkiye’de, bölgede ve Avrupa’da terörle ilişkili bir şekilde varlığını sürdüremez” ifadelerini kullandı.

✔️PAZAR YAZISI



HEP BERABER TÜRKİYE’YİZ!



Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacağı giderek daha net görülüyor. Kim ne derse desin, hangi küçük hesapları yaparsa yapsın Terörsüz Türkiye hedefi; Türkiye, Bölge ve Avrupa’daki bütün aktif ve destek terör unsurları ve yapılarının tümünün… pic.twitter.com/UqGz9WNmmo — Mehmet Uçum (@mehmetucum) May 18, 2025

Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmî dilimiz asla tartışma konusu değildir” sözlerini hatırlatarak, yeni anayasa çalışmalarının da bu ilkeler temelinde yürütüleceğini vurguladı.

Paylaşımında “86 milyon olarak derinden inandığımız hep beraber Türkiye olma gerçeğimizi ve bunu kararlılıkla sürdürme irademizi kimse bozamayacak” diyen Uçum, ayrıca yayımlanan yeni kitabı “Yurtsever Demokrasi ve Tam Bağımsızlık”ı da duyurdu. Kitabın, demokrasi ve bağımsızlık tartışmalarına katkı sağlamasını temenni ettiğini belirtti.