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Mehmet Uçum: “Terörsüz Türkiye” hedefi netleşiyor, yeni anayasa ilkelerimiz üzerine inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, iktidarın yeni “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç hedeflerine giderek daha fazla yaklaşıldığını belirterek, demokratik reformların ve yeni anayasa sürecinin “tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet” ilkeleri çerçevesinde ilerleyeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Mehmet Uçum: “Terörsüz Türkiye” hedefi netleşiyor, yeni anayasa ilkelerimiz üzerine inşa edilecek
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın yeni “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç hedeflerine dikkat çekerek, bu doğrultuda Türkiye’nin büyük bir dönüşüm süreci yaşadığını söyledi.

Paylaşımında Türkiye’nin terörle ilişkili hiçbir yapıya artık müsamaha göstermeyeceğini belirten Uçum, “Bundan sonra hiç kimse Türkiye’de, bölgede ve Avrupa’da terörle ilişkili bir şekilde varlığını sürdüremez” ifadelerini kullandı.

Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmî dilimiz asla tartışma konusu değildir” sözlerini hatırlatarak, yeni anayasa çalışmalarının da bu ilkeler temelinde yürütüleceğini vurguladı.

Paylaşımında “86 milyon olarak derinden inandığımız hep beraber Türkiye olma gerçeğimizi ve bunu kararlılıkla sürdürme irademizi kimse bozamayacak” diyen Uçum, ayrıca yayımlanan yeni kitabı “Yurtsever Demokrasi ve Tam Bağımsızlık”ı da duyurdu. Kitabın, demokrasi ve bağımsızlık tartışmalarına katkı sağlamasını temenni ettiğini belirtti.

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