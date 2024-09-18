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Mehmet Uçum’dan anayasa açıklaması: Her konu darbecilikle izah edilemez

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, " Ayrıca darbe anayasasından kurtulmak başka bir şeydir devamlılığı sağlamak başka bir şeydir. Değiştirilmezlik devamlılıkla ilgilidir darbecilikle ilgili değildir ve 1924’ten beri vardır." dedi.

Haber Merkezi
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Mehmet Uçum’dan anayasa açıklaması: Her konu darbecilikle izah edilemez
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun anayasanın 4. maddesinin değiştirilmesini istemesine yönelik gündemle ilgili sosyal medya hesabı değerlendirmede bulundu.

Mehmet Uçum'un X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

"DEĞİŞTİRİLMEZLİK İLKESİNİN ANAYASAL GEÇMİŞİ Hem 1924 Anayasası’nda hem de 1961 Anayasası’nda Cumhuriyete ilişkin değiştirilmezlik hükmü vardır.

1982 Anayasası ise değiştirilmezliğin kapsamını genişletmiştir. 1924 Anayasası 102’inci maddesinin son fıkrası aynen şöyledir: “Bu kanunun, Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki birinci maddesinde değişiklik ve başkalama yapılması hiçbir türlü teklif dahi edilemez.”

Yine 1961 Anayasasının “Devlet şeklinin değişmezliği” kenar başlıklı 9’uncu maddesi “Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.” hükmünü içerir. Ayrıca darbe anayasasından kurtulmak başka bir şeydir devamlılığı sağlamak başka bir şeydir.

Değiştirilmezlik devamlılıkla ilgilidir darbecilikle ilgili değildir ve 1924’ten beri vardır. Öte yandan örneğin darbe anayasalarında da hak ve hürriyetler var, darbe anayasalarında var diye hak ve hürriyetlerden vaz mı geçilecek. Her konu darbecilikle izah edilemez. Üzerine söz söylenen anayasaları okumadan, bilmeden iddialı çıkışlar yapmak da tuhaf bir durum olsa gerek."

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