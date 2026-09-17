Mehmet Uçum'dan "erken seçim" açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacak

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda yaptığı konuşmada olası seçim tarihi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'nün haberine göre Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasını öngördüğünü belirterek, bu tarihin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş referandumunun yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle sembolik bir önem taşıdığını ifade etti. Uçum ayrıca, Erdoğan'ın mevcut sistem kapsamında son kez Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 25 Haziran 2026'da yayımladığı yazısında, seçim tarihinin sembolik önemi nedeniyle 16 Nisan 2028 tarihinde yapılabileceğini ifade etmişti.

Uçum, bu kez ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında son kez aday olacağını öne sürdü.

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre Uçum şunları söyledi:

"Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum.Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır."