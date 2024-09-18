  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. "Mein Schiff 5" kruvaziyeri Bodrum'da! Gemide 916 personel bulunuyor
Takip Et

"Mein Schiff 5" kruvaziyeri Bodrum'da! Gemide 916 personel bulunuyor

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Mein Schiff 5" kruvaziyeri Bodrum'da! Gemide 916 personel bulunuyor
Takip Et

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Kuşadası Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 295 metrelik kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide, çoğu Alman 2 bin 491 yolcu ve 916 personelin bulunduğu belirtildi.

Bazı turistler şehir turu yaptı

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Bodrum Çarşısı, Kale Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazı turistler bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Geminin, Bodrum'un ardından Mikonos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammıKKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammıKüresel Ekonomi

 

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Faiz erken inerse aynı döngüyü sürekli yaşarızTÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Faiz erken inerse aynı döngüyü sürekli yaşarızGündem

 

Gündem
Türk ekonomi heyetinden ABD çıkarması: Detayları TAİK Başkanı Murat Özyeğin açıkladı
Ekonomi heyetinden ABD'ye çıkarma: Detayları TAİK Başkanı Özyeğin açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Faiz erken inerse aynı döngüyü sürekli yaşarız
TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN:
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kuyu-24' operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kuyu-24' operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Kartal’da 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı!
Kartal’da 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı!
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı uçak arızası nedeniyle ertelendi
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı uçak arızası nedeniyle ertelendi