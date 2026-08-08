Mekke Anlaşması'na ilişkin Bakan Fidan: Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil

Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin açıklamasında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin yayılmacı ülkeler olmadığını söyledi.

Fidan Mekke Anlaşması'na ilişkin" Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil" dedi. Fidan anlaşma ile yazıya bağlanılmız ortak bir tehdidin bulunmadığını söyledi.

Fidan anlaşma konusunda "Cumhurbaşkanımızın vizyonunda bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, büyümemiz, gerekirse bütün ülkeleri bu çatının altında toplamamız var” diye konuştu.

"Üç ülke birbirinin güvenliği ile yakından ilgilenecek"

Anadolu Ajansı Editör Masası'nında Mekke Ortak Savunma Anlaşmasıyla ilgili açıklamalar yapan Bakan Fidan, “Orta Doğu'daki sistemsizlik uzun zamdır takip ettiğimiz ve uzun süredir kafa yorduğumuz bir husustu. Bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha avantajlı olduğunu düşündük. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç vardı. Bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi ya da en azından durdurulması, bölge halkının refahının ilerletilmesi için bir irade var. Daha çok başındayız. Tam 2 yıl 8 aydır ben imza attığımız ortaklarımızla kesintisiz konuşuyorum. Bunu fikir düzeyinden anlaşma noktasına geçmesi bu kadar sürdü. Üç ülke birbirinin güvenliği ile yakından ilgilenecek" dedi.

NATO'nun 5. maddesine benzediği iddiasına ilişkin ise Fidan, “NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı. Bizim bir bakanlar komitesi olacak aynı NATO'da olduğu gibi. Siyasi ve askeri komite liderlerin vizyonunu karar bağlayan çalışmaları yapan komite. Genel sekreterlik alınan karaların uygulanmasını kontrol edecek.” diye konuştu.