Mekke İttifakı devreye girer mi? Bakan Fidan: Askeri ihtiyaçlar olabilir, bakıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündemdeki konulara ilişkin NTV yayınında Burak Özcan ile Burcu Kaya'nın sorularını yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemleri ve artan gerilim hakkında konuşan Bakan Fidan, İsrail'in yalnız bölgeye değil tüm dünyaya yönelik bir tehdit haline geldiğini belirtti. Fidan, "Netanyahu içerideki siyasi pozisyonunu güçlendirmek için Türkiye düşmanlığını kullanıyor. Türkiye bu tür ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değildir." ifadelerini kullandı.

"Mekke İttifakı kağıt üzerinde değil, askeri ihtiyaçları karşılarız"

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Mekke İttifakı'nın durumuna değinen Bakan Fidan, ittifakın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmek amacıyla kurulduğunu ve hızla kurumsallaştığını vurguladı.

İran ve İsrail kaynaklı "ittifakın kağıt üzerinde kaldığı" iddialarına gülüp geçtiklerini kaydeden Fidan, "Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar var. Müttefiklik anlaşmamız gereği sözümüzün eriyiz. Özellikle belli teknik konularda askeri ihtiyaçları olabilir, bunu karşılama yönünde bir sıkıntımız olmaz. Mekke İttifakı oyun değiştirici bir platform olacak." dedi. Babülmendep Boğazı'ndaki gerilimin ekonomik yansımalarının artık tolere edilebilir seviyeyi aştığını belirten Fidan, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuç vermesini umduklarını söyledi.

Suriye, Gazze ve Karadeniz gündemi

Suriye ziyaretini ve Şara ile görüşmesini değerlendiren Fidan, 911 kilometrelik sınır boyunca güvenlik, entegrasyon ve terörle mücadele gibi birçok başlığı ele aldıklarını, Suriye Demokratik Güçleri'nin entegrasyonu konusunu da sürecin şartları tamamlanana kadar dikkatle takip ettiklerini aktardı.

Gazze ve Batı Şeria'daki uzlaşmanın ikinci aşamaya geçemediğini bildiren Bakan Fidan, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmesine rağmen İsrail'in süreci tıkamaya devam ettiğini ve prefabrik barınma malzemelerinin girişini engellediğini belirtti. Karadeniz'deki gerilim hakkında ise her iki ülkeye de tahılın güvenli çıkışı başta olmak üzere yeni teklifler ilettiklerini ve yanıt beklediklerini kaydetti.

"Yunanistan iç siyasette Türkiye kartına oynuyor"

Yunanistan'daki siyasi söylemleri değerlendiren Fidan, mevcut hükümetle anlayış birliği içinde olduklarını, ancak seçim atmosferi nedeniyle muhalefetin Türkiye konusunu kullandığını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile sahil güvenlik unsurlarının sahada teyakkuzda olduğunu ve maceracı adımlara izin verilmeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu hitabında insanlık değerleri ve yapay zekanın getirdiği risklere odaklanacağını açıklayan Fidan, yapay zekanın nükleer güç kadar kritik bir ulusal güvenlik meselesine dönüştüğünü vurguladı. Fidan, "Yapay zekada seferberlik gerekiyor. Bu teknolojiye ya sahip olacaksınız ya da olmayacaksınız. İleride bir yaptırım uygulandığında doğrudan yapay zekaya erişiminiz kesilebilir. Bu nedenle büyük veri merkezleri kurmak üzere bölge ülkeleriyle ortak adımlar atmalıyız." uyarısında bulundu.