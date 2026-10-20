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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

Haber Merkezi
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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan ortak savunma için askeri iş birliği adımı

İlgili açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."

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