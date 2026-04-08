Melek Mosso hakkındaki adli kontrol kararına savcılık itiraz etti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan Melek Mosso ile ilgili yargı süreci devam ediyor. Sanatçıya serbest yargılanma hakkı tanınmasına karşın, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz ederek adli kontrol talebini yeniden gündeme getirdi.

Başsavcılık karara itiraz etti

Yürütülen soruşturma kapsamında toplam dokuz isim, sabah saatlerinde operasyonla gözaltına alınmış, Mosso da bu kişiler arasında yer almıştı. Gözaltı sonrası Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan Mosso, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık, Melek Mosso hakkında adli kontrol uygulanması gerektiğini belirterek sulh ceza hakimliğine başvurmuştu. Ancak hakimlik bu talebi uygun bulmayarak Mosso’nun tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti. Başsavcılık ise bu karara resmi itirazda bulundu.

Melek Mosso sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiş, konutumda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Evimde bulunan ilaçlar; doktorum tarafından tedavim için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlardır. Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir.

Savcılığa gerekli reçeteler ibraz edilmiş olup süreç sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmama karar verilmiştir. Ortada suç teşkil eden hiçbir fiil bulunmadığından işbu sonuç benim için bir sürpriz olmamıştır.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Jandarma Komutanlığı’na; süreç boyunca hukuka uygun, saygılı, yapıcı ve profesyonel bir tutum sergiledikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Hukuka olan güvenim tamdır ve soruşturmanın geri kalan aşamalarında da üzerime düşen her türlü yükümlülük yerine getirilecektir. Hakkımda yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır."