Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve çok sayıda ünlü gözaltına alındı

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda bir çok ünlü ismi gözaltına aldı.

Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Buradaki ilk ifade işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından, isimlerin "uyuşturucu madde kullanımı ve temini" şüphesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği bildirildi.

Başsavcılık açıklama yaptı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde, kamuoyunda bilinen bazı şahıslara yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturmanın; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlarını kapsadığı ifade edildi.