Melek yatırımcı ağı kuruluyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, melek yatırımcılar ile yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı Melek Yatırımcı Ağı Platformu oluşturduklarını, altyapısı tamamlanan bu platformun yakın zamanda tanıtımını yapacaklarını bildirdi.

Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nde yaptığı konuşmada, kurulmasına öncülük ettiği Genç MÜSİAD'ın çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, 20 bin kadar gencin bu ocakta görev alarak, iş dünyasına örnek olduğunu dile getirdi.

Bolat, 2022'de ihracatın 36 milyar dolara, hizmet ihracatının 4,5 milyar dolara, ihracatçı sayısının 12 bin kişiye anca ulaştığını belirterek, 2022'de ise ihracatçı firma sayısının 14 bine ve toplam ihracatın 254 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.

Türkiye'de ihracatın milli gelire oranının yüzde 30'a yaklaştığını belirten Bolat, "Bu Türkiye'nin dışa açık bir ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor. İthalatı da buna eklediğimizde yılda 620 milyar dolarlık dış ticaret yapıyoruz. Transit ticareti de eklediğimizde gümrüklerimizden 700 milyar dolarlık mal girip çıkıyor."

Melek yatırımcı ağı platformu

Üniversitelerle iş birliği içerisinde, 3. ve 4. sınıflarda eğitim almakta olan öğrencilerin girişimcilik ve ihracat konusunda yeni projeler hazırladıklarını bildiren Bolat, "Önemli bir projemiz de Melek Yatırımcı Ağı Platformu. Melek yatırımcılar ile yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı bir platform oluşturduk. Altyapısını tamamladık, yakın zamanda tanıtımını yapacağız. Melek Yatırımcı Ağı Platformu'nun genç girişimcileri ve genç ihracatçıları motive edici bir proje olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bolat, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, e-ihracattan yurt dışı fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her aşamasına, her adımına destek verdiklerini ifade etti.

Genç girişimcilere özel destek

Genç girişimcilerin de şirketleşmeleri halinde bütün bu desteklerden öncelikle yararlanabileceğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"E-ihracat destek paketimizle, online pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrimiçi sergilenmesi ve tanıtılmasından, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlere kadar pek çok başlıkta genç girişimcilerimizin yanındayız. Yazılım, dijital oyun, blokzincir, yapay zeka başta olmak üzere bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik sektör spesifik destekler sağlıyoruz. Bakanlık olarak her sene ülke çapında düzenlenen 20 tasarım yarışmasının organizasyonuna destek veriyor, bu yarışmalarda dereceye giren tasarımcımızın yurt dışı eğitim masraflarını karşılıyoruz."

Müşavire danışın portalı

Bolat, ticaret müşavirlerinin ve ataşelerinin gençlerin destekçileri olduğunu belirterek, "Dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşaviri ve ataşelerimiz; 38 binin üzerinde firmaya ulaşan kullanıcı sayısı ve 10 üzerinden 9’luk memnuniyet oranıyla başarılı uygularımızdan biri olan 'Müşavire Danışın' portalı üzerinden 2022 yılında, ağırlıklı olarak ithalatçı/distribütör bilgisinin sorulduğu 295 bin 870 firma talebini cevapladı. Bu bağlamda, 'Müşavire Danışın' portalı üzerinden ticaret müşaviri ve ataşelerimize bulundukları ülkelerin pazarları ile ilgili her türlü soruyu sorabilir, kendilerinden bilgi alabilirsiniz." şeklinde konuştu.