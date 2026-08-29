Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yazılı açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.”