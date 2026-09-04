Melih Gökçek ifade vermek için adliyeye geldi

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökçek hakkında, “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiaları üzerine resen soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi. Melih Gökçek, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün adliyeye geldi.

Ne olmuştu?

Gökçek ailesinin Almanya'daki mal varlığına ilişkin iddiaları gazeteci Murat Ağırel gündeme taşımıştı.

Haberde; Gökçek ailesinin Düsseldorf’ta bina, Velbert’te AVM için anlaşmalar yaptığı aktarılmıştı.

İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında 29 Ağustos Cumartesi günü resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Melih Gökçek ise “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” demişti.

Başsavcılık ayrıca Murat Ağırel'i de tanık olarak ifade vermeye çağırmış, Ağırel 31 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da ifade vermişti.