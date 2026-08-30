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Melih Gökçek soruşturması | Gazeteci Murat Ağırel tanık olarak ifadeye çağrıldı

Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı. Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddialarına ilişkin haber yapmış ve ardından başsavcılık Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Haber Merkezi
ANKA
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Melih Gökçek soruşturması | Gazeteci Murat Ağırel tanık olarak ifadeye çağrıldı
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Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

Ağırel, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Yarın Ankara Adliyesi’nde olacağım. İfade sonrasında hukuken paylaşabileceğim çerçevede kamuoyunu bilgilendireceğim” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ağırel, geçtiğimiz günlerde Gökçek ailesinin Almanya'daki şirketlere yönelik para transferleri ve yatırımlarına ilişkin haber hazırlamıştı. Haberde, Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bina ve Velbert'te alışveriş merkezi için anlaşmalar yaptığı iddialarına yer verilmişti.

Haberin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.

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