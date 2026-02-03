Melih Gökçek'e soruşturma yolu! Danıştay, ‘işleme konulmama’ kararını kaldırdı

Danıştay Birinci Dairesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hakkında, imar planı değişiklikleriyle taşınmaz sahiplerine haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla yapılan şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı kararını inceledi.

Daire, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirtti. Kararda, imar planı değişikliklerinin kimlerin talebiyle yapıldığı, bu değişikliklere hangi belediye görevlilerinin katıldığı, plan değişikliklerinin yargı kararlarına ve mevzuata uygun olup olmadığı ile bu işlemler sonucunda taşınmaz sahiplerine bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığının araştırılması gerektiği ifade edildi. Danıştay, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 'şikayetin işleme konulmamasına’ ilişkin kararın kaldırılmasına, dosyanın ön inceleme yapılmak üzere yeniden İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine oybirliğiyle karar verdi.