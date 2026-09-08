Melih Gökçek’in ifadesi ortaya çıktı: Emekli maaşıyla geçiniyorum, oğlumun somut bir işi yok
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek ailesinin yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para transferi yaptığı iddiaları üzerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 4 Eylül’de şüpheli olarak ifade veren Gökçek’in 7 sayfalık savunmasının detayları da ortaya çıktı.
“150 bin TL emekli milletvekili maaşıyla geçiniyorum”
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Gökçek ifadesinde "150 bin TL emekli milletvekili maaşıyla geçiniyorum. Yurt içi ya da yurt dışında üzerime kayıtlı taşınmaz ve bir şirkette ortaklığım yok" dedi.
“Oğluma destek olmak için villamı satıp 1 milyon 265 bin dolar verdim”
Oğlu Ahmet Gökçek'in gayrimenkul işiyle ilgilendiğini söyleyen Gökçek, "Oğlumun (Ahmet) somut bir işi yoktur. Gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alımı satımı yapmaktadır" ifadelerini kullandı. Gökçek ayrıca "Ahmet’e destek olmak için 2018’de Ankara’da bir villamı satarak, elde ettiğim 1 milyon 265 bin doları kendisine verdim" dedi.
Gökçek’ten gelini Hülya Gökçek’in Almanya’daki şirketi hakkında dikkat çeken yanıt
Gökçek, gelini Hülya Gökçek'in Almanya'da kurduğu 'HAMAG' adlı şirket sorulduğunda ise "Aileden birileri adına kurulan şirket olup olmadığını bilmiyorum, sermayelerini kendilerine sorun" diyerek cevapladı.