Melih Gökçek'in yargı dosyaları yeniden açılıyor: Hakkındaki iddialar neydi?

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Türkiye, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gazeteci Murat Ağırel'in iddialarının ardından başlattığı soruşturma nedeniyle bir kez daha eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i konuşuyor.

Melih Gökçek hakkında 23,5 yıllık Belediye Başkanlığı sürecinde birçok yolsuzluk iddiası ortaya atıldı. Ancak yürütülen bu soruşturmalar hep takipsizlik kararı ile sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2017'de istifa eden Gökçek, sonrasında da gündemden hiç düşmedi.

Peki Melih Gökçek kimdir? Bugüne kadar adı hangi soruşturmalarda geçti? Bu dosyalar nasıl sonuçlandı? DW Türkçe'den Alican Uludağ derledi.

Melih Gökçek'in yargı sicilinde neler var?

Gökçek 13 Kasım 1998'de "suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla dönemin Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatıyla gözaltına alındı. 24 saat gözaltında tutulan Gökçek, bir gün sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma, Muradiye Vakfı ile bağlantılı şirketlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları üzerine yürütüldü.

Ancak savcılık, soruşturma sonucunda Gökçek'e dava açmadı. Fakat toplu taşıma dahil çeşitli hizmetler veren, belediyeye bağlı EGO şirketinin yöneticileri dahil 33 kişi yargılandı.

Gökçek hakkında gündeme gelen soruşturmalardan biri de Ankara'daki ön ödemeli doğal gaz sayaçlarının alım ve satışına ilişkindi. Tartışmayı 2008'de dönemin CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu başlatmıştı.

Kılıçdaroğlu, EGO'nun sayaçları 224,5 dolara satın alıp Ankaralılara 300 dolara sattığını ve bakım-onarım işinin de aynı firmaya verildiğini öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma açıldı. Ancak bu dosyadan bir sonuç çıkmadı.

Gökçek'ten sonra 2018'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna, belediyenin hafriyat gelirlerini devrettiği için Gökçek'i kurumu zarara sokmakla suçladı.

Tuna, Melih Gökçek döneminde belediyenin aylık yaklaşık 30 bin lira olan hafriyat gelirinin, işin belediyeye devredilmesinin ardından aylık ortalama 15 milyon liraya yükseldiğini açıkladı. Gökçek döneminde hafriyat işinin oğlu Ahmet Gökçek'in yöneticiliğini yaptığı Ankaraspor A.Ş.'ye verilmiş olması da tartışmanın odağındaydı.

Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesinin aylık 30 bin TL'ye verdiği hafriyat depolama işi, Melih Gökçek'in onayıyla Osmanlıspor'a 100 bin TL'ye, Osmanlıspor tarafından ise başka bir şirkete 400 bin TL'ye devredilmişti. Bilirkişi raporlarında Osmanlıspor'un bu işten toplam 6,5 milyon TL gelir elde ettiğini tespit edilmişti.

Mansur Yavaş göreve gelince, Gökçek ile 13 belediye bürokratı ve Osmanlıspor yetkilileri hakkında ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve kamu kurumunu zarara uğratma iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verince dosya kapandı.

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 100 suç duyurusu

Mansur Yavaş, 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Melih Gökçek aleyhinde yolsuzluk iddiasıyla yaklaşık 100 suç duyurusunda bulundu. Yavaş, bunlardan en az 66'sında takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Bunlar arasında helikopter kiralama işi, hayvanat bahçesi ve Tema Park teleferik yapım işi, Seğmen Su'daki usulsüzlükler, süs bitkileri alımı, Belbeton'un özelleştirilmesi, Dikmen Vadisi 3'üncü Etap'taki 393 bağımsız bölümün satışı, mobilya alımı, çok katlı otopark ve çevre düzenleme malzeme alımı işleri yer aldı.

Mansur Yavaş, 24 Eylül 2025'teki basın açıklamasında 11 dosyadaki kamu zararının 17 milyar TL olduğunu iddia etti.

Ankapark için takipsizlik kararı verildi

Bunlar arasındaki en dikkat çeken suçlama Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yapılan Ankapark oldu. Gökçek'in istifasının ardından Erdoğan tarafından hizmete açılan ancak özel şirketin zarar etmesi üzerine kapatılan Ankapark'ın yapımı için 800 milyon dolar harcandığı açıklandı.

Mansur Yavaş, Ankapark kapsamında yapılan 52 ihalede belediye görevlilerinden kaynaklı usulsüzlükler nedeniyle belediyenin 2016 yılında 73 milyon 314 bin dolar zarar ettiğini açıkladı.

Mansur Yavaş'ın suç duyurusu üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Ancak Danıştay 1'inci Daire bu kararı kaldırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ankapark ile ilgili yalnızca iki ihale yönünden inceleme yaparak takipsizlik kararı verdi.

Melih Gökçek'in belediye bütçesinden evine mobilya aldığı iddialarına ilişkin suç duyurusu da takipsizlikle sonuçlandı.

Arınç'ın "parsel parsel" suçlaması ve hakkındaki terör soruşturması

Melih Gökçek hakkında Gülen yapılanmasına destek verdiği suçlamaları da sıkça gündeme geldi.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 2015 yılında yaptığı açıklamada "Melih Gökçek belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağına oturmuştur. Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır" suçlamasında bulunmuştu.

Melih Gökçek hakkında henüz görevdeyken 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra, Ağustos 2016'da Gülen yapılanması bağlantılı "terör" soruşturması başlatıldı. 2021'de şüpheli olarak ifade veren Gökçek'e 17-25 Aralık öncesine ilişkin sorular soruldu.

"17-25 Aralık sürecinden önce herkesin olduğu kadar benim de bu yapı içerisinde yer alan şahıslarla tanışıklığım olmuştur" diyen Gökçek, iki oğlunun ve iki torununun bu yapılanmanın okullarında okuduğunu söyledi.

Gökçek, Gülen yapılanması lehine imar değişikliği yaptırdığı suçlamasına da "15-25 Aralık sürecinden önce kimlerin veya hangi şirketin bu yapı içerisinde yer aldığını, yapı adına faaliyet gösterdiğini net olarak bilmem mümkün değildir. Belediye Başkanı olarak görev yaptığım dönem içerisinde yasal hakkı olan herkesin hakkını belediye meclisi ile verdik" yanıtını verdi.

Örgüte yardımla suçlanan Gökçek hakkındaki soruşturma 2022 yılında takipsizlikle sonuçlandı.

Ancak Mansur Yavaş, Gökçek'in bu savunmasına karşın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra haklarında Gülen yapılanmasından soruşturma yürütülen yargı mensupları Şadan Sakınan, Mustafa Bilgili, Aydın Boşgelmez ile firari Önder Aytaç'ın yöneticisi olduğu kooperatif lehine imar planı düzenlemesi yaptığını açıkladı. Savcılık, zamanaşımı kararıyla bu şikâyete takipsizlik kararı verdi.

KPSS usulsüzlüğü soruşturmasını kapatmakla suçlanan Şadan Sakınan firari olarak arandığı 10 yılın ardından 2 Mart 2026'da Ankara'da yakalandı.

Gökçek'in Ankara Adliyesi'ne geldiği dönemde Şadan Sakınan'ı ziyaret ettiği belirtiliyor.

Murat Ağırel'in Melih Gökçek'le ilgili iddiaları neler?

Melih Gökçek şimdi de gazeteci Murat Ağırel'in gündeme getirdiği yeni suçlamalarla karşı karşıya.

Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya'da "Hamag" adlı şirket üzerinden milyonlarca euroluk gayrimenkul yatırımı yaptığını ve Türkiye'den şirkete kayıt dışı yollarla milyonlarca euro aktarıldığını iddia ediyor.

Ağırel, 2022'de 30 bin euro sermayeyle ve sıfır ciroyla kurulduğunu belirttiği şirketin 2024'te yaklaşık 3 milyon 800 bin euroluk mal varlığına ulaştığını öne sürdü.

Bu varlıkların Düsseldorf'ta 15 daire ve iki ticari alandan oluştuğunu belirten Ağırel, şirketin daha sonra Velbert'te 18 daire ve beş ticari alanın bulunduğu, yaklaşık 8 milyon 700 bin euro değerindeki bir alışveriş merkezini satın almaya çalıştığını söyledi.

Ağırel, önce Hülya Gökçek adına daha sonra Hamag adına sözleşme yapıldığını ancak şartların yerine getirilmemesi nedeniyle satışın gerçekleşmediğini belirtti.

Ağırel'in iddiaları arasında, ailenin Lüksemburg'da yaklaşık 180-280 milyon euro değerindeki bir alışveriş merkezini satın almak için pazarlık masasına oturduğu da yer alıyor.

İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatırken, Ağırel de soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Gözler şimdi Melih Gökçek hakkında Ankara Adliyesi'nde süren soruşturmanın nasıl sonuçlanacağında.

Melih Gökçek kimdir?

20 Ekim 1948'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğdu. Adalet Partisi kökenli bir ailede büyüdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Gazetecilik Meslek Yüksekokulundan mezun olan Gökçek, gazetecilik ve bürokrasinin ardından siyasete atıldı.

Anavatan Partisi'nden 1984'te Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Gökçek 1989-1991 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı. Refah Partisi'nden 1991 genel seçimlerinde Ankara milletvekili seçildi.

1994'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek toplam beş dönem başkanlık yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, artan tepkiler üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 28 Ekim 2017'de istifa etti.

Gökçek'in oğlu Osman Gökçek bugün AK Parti Ankara milletvekili olarak görev yapıyor. Diğer oğlu Ahmet Gökçek Ankaraspor'da yöneticilik, Osmanlıspor'da ise başkanlık yaptı. Beyaz TV'nin sahibinin de Osman Gökçek olduğu biliniyor.