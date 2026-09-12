Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a 'Davutoğlu' üzerinden yanıt

AK Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan TBMM eski başkanı Bülent Arınç Bülent Arınç, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğününde hakkındaki soruşturma nedeni ile adliyeye gelen Melih Gökçek'i sakız çiğnemesi ve sıçrayıverdim sözleri eleştirmişti.

Önceki yıllarda Melih Gökçek'in belediye başkanlığı dönemini kastederek 'Ankara'yı parsel parsel sattılar' sözleri ile de çok konuşulan Bülent Arınç, son eleştrilerin Melih Gökçek ile Ahmet Davutoğlu'nun ifade vermeye giderkenki halleri ile de kıyaslamış, Davutoğlu'na 'vakur' demişti.

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A, AİLESİNE, AKRABALARINA VE YAKINLARINA HAKARET EDEN VE HER TÜRLÜ İFTİRAYI ATAN BİR KİŞİNİN İFTİRALARINI GÖRMEZDEN GELİP O KİŞİYİ “SAYGIN” İLAN EDECEKSİN; ARDINDAN ÇOCUĞUNUN DÜĞÜNÜNE KATILACAKSIN.



SONRA DA PARTİMİZE VE… pic.twitter.com/YgAXhZ50Lw — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 12, 2026

Melih Gökçek, Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği videoyu da ekleyerek, Bülent Arınç'a yanıt verdi.

Melih Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü iftirayı atan bir kişinin iftiralarını görmezden gelip o kişiyi “saygın” ilan edeceksin; ardından çocuğunun düğününe katılacaksın. Sonra da partimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı tavrı açık olan bir kitlenin önünde benim aleyhimde konuşacak, o kitlenin alkışlarından memnuniyet duyacaksın! Dahası, ismini anmak istemediğim o zat, Cumhurbaşkanımıza yönelik yalan ithamları dile getiren Ahmet Davutoğlu için evladının düğününde çıkıp, “Biz bugüne kadarki siyasi hayatımızda çizdiğimiz, takip ettiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz, çok şükür.” diyeceksin.

İşte asıl sorgulanması gereken çelişki tam da budur. Bir kişinin siyasi ahlakı; dava liderine karşı iftira atan kişileri “saygın” ve “takdire şayan” görmesiyle, kimlerin yanında durduğu ve kimlerin alkışından memnun olduğu üzerinden ölçülür.

Takdir; yıllardır bu davaya gönül vermiş, bedel ödemiş, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuş aziz dava kardeşlerimindir.

Herkes kimin nerede durduğunu, kimlerle yan yana geldiğini ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün. Çünkü bazen insanın söylediklerinden çok, kimleri takdir ettiği, kimlerin yanında durduğu ve kimler tarafından alkışlandığı her şeyi anlatır."