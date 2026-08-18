Melih Meriç neden bıçaklandı, kim bıçakladı sağlık durumu nasıl? Melih Meriç kaç yaşında, nereli?
YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hastaneye kaldırılırken vatandaşlar "Melih Meriç neden bıçaklandı, kim bıçakladı, sağlık durumu nasıl? YENİ Parti vekili Melih Meriç kaç yaşında, nereli, kimdir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Meriç'in ameliyata alındı.
MELİH MERİÇ NEDEN BIÇAKLANDI?
YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in neden bıçaklandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma emniyet güçleri tarafından titizlikle sürdürülüyor.
MELİH MERİÇ'İ KİM BIÇAKLADI?
Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı.
MELİH MERİÇ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Saldırıda yaralanan Melih Meriç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Meriç'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
MELİH MERİÇ HANGİ PARTİDEN?
CHP'de siyası hayatına başlayan ve 28. Dönem Gaziantep Milletvekili seçilen Meriç partisinden istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye geçti.
MELİH MERİÇ KAÇ YAŞINDA?
1968 yılında dünyaya gelen Melih Meriç, 58 yaşındadır.
MELİH MERİÇ NERELİ?
Melih Meriç, memleketi olan Gaziantep'te doğdu.
MELİH MERİÇ KİMDİR?
Melih Meriç, 1968 yılında Gaziantep’te doğdu ve lise eğitimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi inşaat mühendisliği bölümünden 1990 yılında mezun olan Meriç, kariyeri boyunca Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve 2012-2016 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü.
Siyasete atılarak 28. Dönem Gaziantep Milletvekili seçilen Meriç, TBMM'de İçişleri Komisyonu üyeliğinde görev aldı. Evli ve üç çocuk babası olan Melih Meriç, CHP'den ayrıldıktan sonra siyasi yaşamını YENİ Parti çatısı altında sürdürüyor.