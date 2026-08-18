Melih Meriç'e bıçaklı saldırı sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama

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YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokakta bıçaklı saldırıya uğradı. Edinilen ilk bilgilere göre Meriç'in eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Melih Meriç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meriç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Özel: Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin X hesabından "Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç’e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim. Kendisine, ailesine ve bütün yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Melih kardeşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyorum." açıklamasını yaptı.