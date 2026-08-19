Melih Meriç’e bıçaklı saldırının şüphelisi yakalandı: 5 gözaltı
YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş dahil 5 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yapılan bıçaklı saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.
Çeber, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç'e bıçaklı saldırı olayının şüphelisi S.A.K, şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü A.Ç, araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D, şüphelinin yakını H.K ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştır."
Ne olmuştu?
Dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Şüpheli S.A.K’nin kaçtığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.