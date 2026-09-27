Melis Sandal ne iş yaşıyor, serveti ne kadar? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın babası kim, kaç yaşında, nereli, kimdir?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve finans piyasalarındaki bazı işlemleri mercek altına alan fon soruşturması kapsamında Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Sandal'ın mal varlıkları da dondurularak tedbir kapsamına alındı.

MELİS SANDAL'IN MAL VARLIĞINA NEDEN EL KONULDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması kapsamında, aralarında Melis Sandal'ın da bulunduğu kişilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi ve mal varlıklarına tedbir uygulandı.

MELİS SANDAL NE İŞ YAPIYOR?

Melis Sütşurup Sandal, moda ve perakende sektörüyle ilgilenmekte olup uzun süredir butik işletmeciliği yapmakta.

MELİS SANDAL'IN SERVETİ NE KADAR?

Melis Sandal'ın hesaplarından tasfiye edilen fonlar aracılığıyla 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL tutarında para çekildiği tespit edildi.

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ MELİS SÜTŞURUP SANDAL'IN BABASI KİM?

Melis Sütşurup Sandal'ın babası, iş dünyasında borsa ve finans sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Cihan Sütşurup'tur.

MELİS SANDAL KAÇ YAŞINDA?

1989 yılında dünyaya gelen Melis Sandal, 37 yaşındadır.

MELİS SANDAL NERELİ?

Melis Sandal, İstanbul'da dünyaya gelmiş ve aslen İstanbulludur.

MELİS SANDAL KİMDİR?

Melis Sütşurup Sandal, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve eğitim ile iş yaşamını bu şehirde sürdürdü. Moda ve perakende alanındaki girişimleriyle tanınan, butik işletmeciliği yapan ve iş dünyasında aktif bir profil çizen bir isimdir.

Özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin basınının yakından takip ettiği Melis Sandal, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile evlidir. Gerçekleştirdiği evlilik ve son dönemde adının karıştığı devasa fon soruşturmasıyla gündemin en çok konuşulan figürleri arasında yer almaktadır.