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Memleket Partisi resmen kapandı

Kurultayda oylamaya giden Memleket Partisi, oylama sonucunda kapanma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Memleket Partisi resmen kapandı
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Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayda alınan kararla kapanma sürecine resmen adım attı. 300’ü aşkın delegenin katıldığı oylamada, partinin feshedilmesi yönünde oy çokluğu sağlandı.

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven kararın, Muharrem İnce'nin CHP Grup Toplantısı'nda baba ocağına dönmesi ile şekilendiğini söyledi. Güven, parti olarak süreci değerlendirdiklerini ve kapanma yönünde ortak bir karar aldıklarını açıkladı. Memleket Partisi üyelerine çağrıda bulunan Güven, "Cumhuriyet Halk Partisi saflarında mücadeleye devam etme kararı aldık. Tüm üyelerimizi CHP çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum" dedi.

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