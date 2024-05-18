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Memleket Partisinden "genel merkezin kapatıldığı" iddialarına yönelik açıklama: Söz konusu değildir

Memleket Partisi, genel merkez binasının kapatıldığı iddialarının doğru olmadığını, parti genel merkezinin Çankaya'dan Etimesgut ilçesine taşındığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Memleket Partisinden "genel merkezin kapatıldığı" iddialarına yönelik açıklama: Söz konusu değildir
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Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Memleket Partisi genel merkezimiz, Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No:4 Çankaya/Ankara adresinden, Fatih Sultan Mahallesi, 2700. Cadde, Arp Kule İş Merkezi No:3/3 Etimesgut/Ankara adresine taşınmıştır. Genel Merkezimizin kapanması söz konusu değildir. Memleket Partisi Seçim otobüsümüz ise yeni otobüs giydirmesi için sökülmüş olup yeni tasarımımız giydirilip faaliyete geçecektir."

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