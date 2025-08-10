Memleket Partisi'nin tek belediyesi CHP'ye geçiyor
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin tek belediyesi olan Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın Belde Belediyesi bugün CHP'ye geçiyor.
Yerel seçimlerde Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın Belde Belediyesi'nde Memleket Partisi adayı Sami Eroğlu oyların yüzde 41,99'unu DSP ise yüzde 28,91'ni almıştı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de CHP'ye geçmesiyle beraber Bahadın Belediyesi de bugün CHP'ye katılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14:45'te CHP Sorgun İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Özel ardından saat 16:00'da Bahadın Cumhuriyet Meydanı'nda rozet takma törenine katılacak.
Böylece Memleket Partili Eroğlu'nun CHP'ye geçmesiyle beraber CHP bir belde belediyesi daha kazanmış olacak.