Memur emeklilerinin seyyanen zam başvurusunda AYM’den kritik karar

2023 yılında memurlara yapılan seyyanen zammın memur emeklilerine uygulanmamasıyla ilgili hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz adına yapılan iki ayrı bireysel başvuruyu 6 Ağustos 2026’da birleştirerek dosyayı incelemeye aldı.

AYM'den memur emeklilerinin seyyanen zam başvurusuna ilişkin kritik karar

Sözcü'nün haberine göre AYM Komisyonu, 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği değerlendirmede başvurunun 'kabul edilebilir' olduğuna karar verdi. Komisyonun kararıyla birlikte dosya, esas hakkında karar verilmesi amacıyla Bölüme gönderildi.

Başvuru içeriğinde, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen ödemelerin; hukuk devleti ve eşitlik ilkeleri ile Anayasa ile güvence altına alınan haklara aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

Memur emeklilerinin seyyanen zam başvurusunda kritik aşama

Süreci değerlendiren Avukat Ali Erdem Gündoğan, kararın esas incelemesi öncesinde olumlu bir sinyal olduğunu belirterek, “Komisyon dosyayı kabul edilebilir bulmasaydı emeklinin AYM kapısı tamamen kapanacaktı. Seyyanen zam için umudumuz artık çok daha yüksek” dedi. Gündoğan, 39 aydır süren aksaklık nedeniyle memur emeklilerinin her ay yaklaşık 25 bin lira daha düşük aylık aldığını ve oluşan toplam mali kaybın 1 milyon lirayı aştığını ifade etti.

Temmuz 2023 döneminde 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu uygulanan 8.077 liralık ödemenin, katsayı artışlarıyla birlikte bugün brüt 25.153 TL, net 24.962 TL seviyesine ulaştığı hesaplandı.

Söz konusu ilavenin emeklilere yansıtılması durumunda, geriye dönük 39 aylık süreçte emeklilerin cebine toplamda 621.400 TL girecekti.