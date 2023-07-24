Memur maaşları için istenen zam oranı ne kadar? Emekliye seyyanen zam ayrıntısı
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde önümüzdeki iki yıllık dönem için istenen zam oranı açıklandı. Memurlar 2024'te ne kadar zam talep etti? 7. Dönem Kamu Toplu sözleşmesi görüşmeleri başladı mı?
Ağustos'un başında 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi için Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacak.
Memur-Sen, maaş artış oranlarını, kira yardım taleplerini açıkladı.
Memurlar için 2024'te talep edilen zam oranı ne kadar?
Memur toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon, Memur-sen.
Memur-Sen, bir ay sürecek görüşmelerde, 2024-2025 dönemi için (2 yıllık dönem), toplamda yüzde 110 zam talep etti.
Buna göre, 2024 yılı için yüzde 70, 2025 yılı için yüzde 40 oranında zam isteniyor.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2024-2025 kapsamındaki iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 artış talep ediyoruz. Bununla birlikte 8 bin 77 TL olan seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.