Memur maaşları için istenen zam oranı ne kadar? Emekliye seyyanen zam ayrıntısı

Ağustos'un başında 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi için Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacak.

Memur-Sen, maaş artış oranlarını, kira yardım taleplerini açıkladı.

Memurlar için 2024'te talep edilen zam oranı ne kadar?

Memur toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon, Memur-sen.

Memur-Sen, bir ay sürecek görüşmelerde, 2024-2025 dönemi için (2 yıllık dönem), toplamda yüzde 110 zam talep etti.

Buna göre, 2024 yılı için yüzde 70, 2025 yılı için yüzde 40 oranında zam isteniyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2024-2025 kapsamındaki iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 artış talep ediyoruz. Bununla birlikte 8 bin 77 TL olan seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.