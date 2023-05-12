Memur maaşlarında artış ne kadar olacak? Maaş skalasına ince ayar talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "22 bin lira brüt değil net rakamdır. Maaş adaletini sağlamak son derece kıymetli. Ücret adaletini sağlamak için varız. Bu iradeden sonra yapılması gereken şey bunun ince ayarını yeniden oluşturabilecek şekilde ayarlama yapmak" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, TRT Haber'de konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en düşük memur maaşının 22 bin TL'yi bulacağını açıklamasının ardından' memur maaşlarının ne kadar artacağı en çok merak edilen konular arasına girdi.

Memur maaşlarında tahmini ne kadar artış yapılacak? Polis ve diğer kamu çalışanlarının maaşına ne kadar artış yapılacak?

Yalçın, 'En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. Bu brüt değil net rakamdır. Eğer siz bir tarafta düzenleme yaparken bir tarafı da boş bırakırsanız bu bir kör nokta oluşturuyor.

Bu düzenleme yapılırken kamuda ücret dengesini sağlamak, maaş skalasını yeniden ayarlamak konusunda ince ayar yapmak gerekiyor. O da tam bir mutfak çalışmasıyla olabilir. Maaş adaletini sağlamak son derece kıymetli.

Biz de uzun süredir bunu ifade ediyoruz. Ücret adaletini sağlamak için varız. Düzenlemede maaş skalasını ayarlarken ince ayar yapılmalı." diye konuştu.