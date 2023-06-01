Memur maaşlarında yapılacak artış emekli maaşlarına yansır mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz'da emekli maaşının 22 bin TL'ye yükseltileceğini söylemişti. Erdoğan, "Temmuz ayında bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz." ifadesinu kullanmıştı.

Peki bu artış emekli maaşlarına da yansıyacak mı?

Konuyla ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

Memura yapılacak artış otomatik olarak emekli maaşlarına yansıyacak.

Bakan Nebati, çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yaptıkları iyileştirmelerle refah kaybına engel olduklarını belirterek Temmuz ayında emeklileri rahatlatacaklarını söyledi.

Nebati şunları ifade etti:

"İnşallah temmuz ayında çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız. EYT düzenlemesini, yüzyılın felaketine rağmen yürürlüğe koyduk, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışların otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını tekraren ifade etmiş olayım."

Artış emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı memur emeklilerine yansıyacaktır. Emekli olan memurun en düşük maaşı da yükselecek.