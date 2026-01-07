Memur-Sen'den çağrı: Kamu görevlileri sendikaları kanunu değişmeli

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, sendikanın başkan yardımcılarının katılımıyla Manisa Öğretmenevinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa'daki yerel ve ulusal basınla bir araya geldi.

Programda konuşan Ahmet Yasav, basının toplumsal hayattaki önemine dikkat çekerek gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Yasav, özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramının dünya kamuoyuna duyurulmasında gazetecilerin canlarını hiçe sayarak önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Yasav, "Gazze’deki soykırım, sizlerin fedakârlığı sayesinde dünyaya ulaştı. Bu, gazeteciliğin ne kadar hayati bir görev olduğunu tüm insanlığa gösterdi. Toplumun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi adına verdiğiniz emekler son derece kıymetli" dedi.

Gazetecilerin zaman zaman sendikaları eleştirmesini de doğal ve değerli bulduklarını belirten Yasav, bu eleştirilerin kendileri için yol gösterici olduğunu vurguladı.

"4688 sayılı yasa çok zayıf"

Sendikal faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yasav, memur sendikacılığının en büyük sorununun 4688 sayılı yasa olduğunu söyledi. Yasanın "demo" niteliğinde olduğunu ifade eden Yasav, "Toplu sözleşme süreçlerinde yaşadığımız tüm sıkıntıların temelinde 4688 sayılı yasanın yetersizliği yatıyor. Bu yasa elimizi güçlendirmiyor. En büyük talebimiz bu yasanın değişmesi" diye konuştu.

Toplu sözleşme sürecinde yaşanan zorluklara değinen Yasav, memurlara verilen zam oranlarının yasanın ne kadar zayıf olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Biz enflasyon oranında zammın yasal güvence altına alınmasını, refah payının ise toplu sözleşme masasında pazarlık konusu olmasını istiyoruz" dedi.

Emekliler için 12’nci iş kolu hedefi

Emekli memurların yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Yasav, emeklilerin de haklarını savunabilecekleri yasal bir zemine kavuşması için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Emekli Memur-Sen’i kurduklarını ifade eden Yasav, "Hedefimiz 100 bin üyeye ulaşarak, emeklileri 4688 sayılı yasa kapsamında 12’nci iş kolu olarak toplu sözleşme masasına taşımak" şeklinde konuştu.

Gazetecilerden teşekkür

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise sendikacılığın hak arayışındaki önemini bildiklerini belirterek, gazetecilerin toplumu doğru bilgilendirme görevini sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.