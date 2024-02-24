Memur-Sen'den 'emekli maaşı' çağrısı: Rakam verildi!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücretin altında emekli maaşı olmaması gerektiğini söyledi.

Yalçın, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması" programında yaptığı konuşmada, sendika olarak çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ettiklerini anlattı.

Seyyanen zam güncellenmeli

Emeklilerin alım gücünün yükseltilmesinin önemine değinen Yalçın, "Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı. Kamu görevlileri için, görev aylığı ile emekli aylığı arasında kopmuş olan bağ yeniden tesis edilmeli, 8 bin 77 liralık seyyanen zam güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı" diye konuştu.

Yalçın ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi.