Memur-Sen'den zam teklifine tepki: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!

Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarının genel başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda ​2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7 oranında artış teklif edildi.

2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen bin lira taban aylığı artış teklifi de ayrıca yinelendi.

"Bu rakamlar gerçekten komik, bunu asla kabul edemeyiz."

Teklifin sunulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi:

"Bugün 81 ilde iş bıraktık. Milletimiz bize desteğini sundu. Herkes her şeyin farkında. Kamuda çalışanlar arasında bir dengesizlik oluştu. Ücret adaletsizliği olduğu için stres içinde yaşıyoruz. Bunun yeri bu masa. Bunun için toplu sözleşme başladığından beri gelir adaletsizliği var dedik.

Az önce Sayın Bakan, bu son teklif diyor. Bu son teklif olamaz. Memurun yüzü gülmez. Bizim gayretimiz bunu düzeltmektir. 10 binlerce insanlar bir araya geldik, ses yükselttik.

İfade edilen rakamlar, cidden komik. En düşük memur maaşı 47 bin 500.

Teklifi kabul etmek mümkün değil. Masa devam ediyor, edecek. Biz 7/24 süreci işletmek için gayret gösteriyoruz."