Memur ve emekli aralık enflasyonunu bekliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 14,05 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 6,18'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. 2023'ün ilk altı ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Memur ve emekliye refah payı gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.

Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.