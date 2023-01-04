Memur ve emekli maaş artışı yüzde 30’a çıktı, asgari ücret desteği 400 lira oldu

ANKARA (EKONOMİ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında dün yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30’a yükseltildiğini bildirdi. Erdoğan işverene yönelik asgari ücret desteğinin ise küçük işletmeler için 400 liraya yükseltildiğini söyledi.

Erdoğan, işverene yönelik asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldıklarını bildirdi.

Konuşmasında, 2022 enflasyonu yüzde 64,27 oranıyla kapatıldığı haberinin ardından memurların ve emeklilerin maaş artışlarını yeniden değerlendirdiklerini dile getiren Erdoğan,

“Memurlar ve memurlar emeklilerinin yüzde 16,48 SSK BAĞ-KUR’lular yüzde 15,4 maaş artışı alması gerekiyordu. Durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve maliye ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanlarıyla toplantı sonunda bütçe imkanlarını zorlayarak yüzde 25’lik artışa gitmeyi kararlaştırdık” dedi.

Erdoğan, dün ve bugün yaptıkları çalışmalar sonucunda bazı alanlarda fedakarlık yaparak, zam oranını yüzde 30’a yükselttiklerini vurguladı.

Erdoğan yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığının ise 3500 liradan 5500 liraya yükseltildiğini anlattı.