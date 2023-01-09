Memur ve emekli maaş teklifi, Komisyonda kabul edildi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları; diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları; tarımsal faaliyette bulunanlara ödenen gelir ve aylıklar, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılacak.

Düzenlemeye göre, asgari ücret desteği Ocak-Haziran 2023'te de devam edecek.

Bu kapsamda haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2022'nin aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023'te cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; 2023 yılı içinde ilk kez bu kapsama alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; Ocak-Haziran 2023 dönemi için günlük 13,33 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Prime esas günlük kazanç tutarı, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 lira olarak esas alınacak.

​​​​​​​Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık ilave oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabaka dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak.

Muhalefet ve AK Partili milletvekilleri arasında tartışma

Görüşmelerde söz alan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, memura yapılacak yüzde 30 zammın, "antidemokratik bir uygulama olduğunu" savundu.

AK Parti milletvekillerinin Yeşil'e tepki göstermesi üzerine muhalefet ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletvekillerinin halkın oylarıyla seçildiğine işaret ederek, "Türkiye demokrasisinin kalbi olan bir kurumda böyle ifadeler kullanamazsınız. İşçi temsilcisi olarak demokratik kurumlara hakaret etme hakkınız yok." uyarısında bulundu.

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, işveren desteği uygulamasının 2023 yılının ilk 6 ayından sonra devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, sıfırlanacağını söyledi.

İşsizlik Sigorta Fonu'nun mali durumuna ilişkin soruya Elitaş, şu yanıtı verdi:

"2019'da dahil olmak üzere toplam gelirden toplam gider düşüldüğünde fon sürekli artıdaymış. 2020 yılında fonun toplam geliri 38,270 milyar lira, toplam gideri 66,599 milyar lira olmuş. 2021 yılında 46 milyar geliri, 58,5 milyar lira gideri olmuş. 2022 yılında tahmini rakam, 89 milyar gelir, 55 milyar lira gider. Aslında fon, 2020 ve 2021 yılında tam kendine düşen görevi yapmış. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği gibi konuları hayata geçirmiş. Fonun elindeki kaynak, Aralık 2022 sonu itibarıyla 124 milyar 306 milyon 754 bin 867 lira. Gelirlerin harcama oranı da yüzde 71."

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İşsizlik Sigortası Fonunun faiz geliri oranının 2022 yılı itibarıyla yüzde 15,5 olduğunu bildirdi.

Elitaş, işsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi bağlamında işveren desteğinin hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.