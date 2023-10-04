Memur ve emekli maaşları için yasa çağrısı

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Anayasa ve İçtüzük değişikliği konusundaki açıklamalarını anımsattı.

Kaya, "Adalet ve Kalkınma Partisinin, Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla sürece başlaması normal karşılanabilir ama bir Meclis Başkanı'nın anayasa değişikliği ve İçtüzük görüşmelerine bir protokol sırasına uymayarak ya da kendi içerisinde belli bir mantığı olmadan bir başka partinin Sayın Genel Başkanıyla görüşmeye başlamış olması, kanaatimce bu sürece tarafsız bir şekilde başlamadığının bir işaretidir. Meclis Başkanı'nın, bütün partilere eşit yaklaştığı, tarafsız bir şekilde bu süreci yöneteceğine dair olumlu işaret vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, her yıl hayvanlara yönelik kötü muamelelere tanıklık edildiğini belirterek, "Hayvanlar, yeryüzünü birlikte paylaştığımız dostlarımız. Evlerimizde, kapımızda, sokağımızda birlikte yaşadığımız dostlarımız. Hayvanlarla birlikte yaşam için onların doğadaki yaşamlarını kolaylaştırmak için parlamentonun da tetikte olması gerekiyor." dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınma sorunu olduğunu söyleyen Beştaş, öğrencilerin geçici yurt halindeki inşaatlara yerleştirildiğini iddia etti.

Beştaş, TÜİK raporuna göre de çocukların yeterli gıdaya erişemediğini söyledi.

"Emekliye ve memura verilen zamlar eridi"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Medeni Kanun'un, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen tarihteki en önemli aydınlanma ve çağdaşlaşma devrimlerinden, Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından birisi olduğunu söyledi.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın 101 gün sonra hakim karşısına çıktığını ifade eden Başarır, "Aslında 30-35 günde bu duruşmalar yapılabiliyor. Uygulamada öyle. Herkeste biliyor ki burada bir suç ve delil yok. Umarım mahkeme tahliye kararı verir." sözlerini sarf etti.

Başarır, Merkez Bankası Başkanı'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptığı sunuma da değinerek, "Belli ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'faiz sebep enflasyon sonuç' tezini unutturmak istiyor. Bu uygulamanın faturasını sokakta, pazarda emekli, işçi, öğrenci ödüyor. TÜİK enflasyonun yüzde 60'ın üzerine çıktığını söyledi. Emekliye ve memura verilen zamlar şu anda eridi. Bu parlamentonun görevi toplumun en temel kesimlerinin sorununu çözmektir. Uluslararası anlaşmalar önemli, konuşalım ama neden emekli ve memurun maaşlarını, enflasyon karşısındaki ezilen kesimin halini konuşmuyoruz? Neden onun için de bir torba yasa gelmiyor?" diye sordu.

Rusya Devlet Televizyonunda, "Akkuyu Nükleer Santralinin kendilerine ait olduğu, söz haklarının da yine kendilerine ait olacağı" yönünde açıklama yapıldığı iddiasında bulunan Başarır, "Bir ülkenin şirketi gelip benim topraklarımda bir nükleer santral inşa edecek... Şu anda orada Rus askerleri ve görevlileri var. Mersin Silifke bölgesinde binlerce Rus var. 'Orası benim limanım' diyecek. Oranın güvenlik ve sinyal, tüm organizasyonunun şifresini Ruslar bilecek. Hükümetten çıt yok. Çıkıp açıklasınlar. Türkiye için bu bir utanç meselesidir." sözlerini sarf etti.

"Bu yasakları kınıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olduğunu anımsattı.

Usta, "Can dostlarımızın yaşam alanının rahatlatılması ve onların da bizler gibi kendi ortamlarında yaşamaları için bugüne kadar yapılan hizmetlerin daha da ileri bir noktada yürütülmesi; sokakta hayvan kalmaması, sokaktaki hayvanlarımızın sahiplendirilmesinin çok daha iyi bir çözüm olabileceğini düşündüğümü özellikle hatırlatmak istiyorum." dedi.

Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyatlarında sporcuların başörtü takamayacağı yönündeki kararını eleştiren Usta, "Demokrasinin ana kaynağı olduğunu iddia eden Fransa'da bu tip yasakların hala gündeme gelmiş olması maalesef tüm dünyanın gittiği kötü noktayı gösteren önemli bir tespittir. Hem bu İslam düşmanlığını hem de bu yasakları kınadığımızı belirtiyorum. Umarım bu yasaktan vazgeçilir ve sporcular kendi başarılarını ortaya koyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmediği konusuna değinen Usta, taşıma uygulaması kapsamında olan öğrencilerin hepsine öğlen yemekleri verildiğini hatırlattı.

Taşıma kapsamında olmayan öğrencilerin okul müdürlerinin sosyal yardımlaşma vakıfları ile birlikte yaptıkları tespitler ve talepleri durumunda öğrencilerin yine ücretsiz olarak taşıma kapsamında olan öğrenciler gibi yemek yemelerinin de sağlandığını bildiren Usta, "Bu konu ile ilgili ihaleler de tamamlanmış ve yemeklerin ücretleri de ödenerek okullarımızda yemek hizmeti başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Usta, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Akkuyu Nükleer Santraline yönelik açıklamalarına, "Bu açıklamanın doğruluğu ile ilgili bir bilgi kaynağı gelmedi. Akkuyu Nükleer Santrali bizim kendi santralimizdir. Rusya ile işbirliği içerisinde yapılan bir nükleer santraldir. Burada çalışan elbette yabancı mühendisler ve işçiler de vardır. Kendi işçilerimiz ve mühendislerimiz de vardır. Burası Türkiye'nin malıdır, Türkiye'nin yeridir. Limanı da bizimdir, Akkuyu Nükleer santrali de bizimdir." yanıtını verdi.