Memur ve emekliler için kritik saat belli oldu

Kamuda çalışan yüzbinlerce memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. İlk görüşme saat 14.00'te başlayacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.

İlk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak. Memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Toplantıya hükümet ve sendika temsilcileri katılacak. Toplantıda talepler dile getirilecek ve görüşme takvimi belirlenecek.

Sendikalar görüşme öncesi beklentilerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuştu. Toplu sözleşme görüşmeleri, memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını kapsıyor.

İlk toplantı, 1 Ağustos Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.