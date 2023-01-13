Memur ve emekliye ek zam talebi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilgin, bakanlıkta Kahveci ve Geylan ile bir araya geldi. Görüşmede, çalışma hayatı gündemindeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kahveci ve Geylan, Bakan Bilgin'e 1. dereceye gelmiş kamu personelinin ek gösterge rakamının 3600 olarak belirlenmesi talebini iletti. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki son durumun ele alındığı görüşmede iki sendika başkanı, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sorunlarına çözüm için müjde beklediğini ifade ederek, memur ve emeklilerin alım gücünü artırmak için seyyanen ek zamma ihtiyaç duyulduğu görüşünü iletti.