Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (EKONOMİ)

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarında alacağı ücret ve sosyal haklara yönelik kararlar Resmi Gazetenin 3 Eylül günlü sayısında yayımlandı. Toplu sözleşme görüşmelerinde bazı hizmet kollarında çalışanlar için ilave ücret artışları ile sosyal hakları içeren maddelerde uzlaşma sağlanmıştı. Bu uzlaşılan maddeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği olarak yayımlandı.

Uzlaşma sağlanamayan ücret oransal artışlarına yönelik olarak Hakem Kurulunca verilen karar da, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı olarak yayımlandı. Memurlar ve memur emeklilerine 2024’te altı aylık dilimler halinde yüzde 15 ve yüzde 10, 2025’te ise yüzde 6 ve yüzde 5 zam yapılacak.

Uzlaşılan maddelere yönelik tebliğde ise genel olarak ve/veya hizmet kolu ya da çalıştıkları kurum-kuruluşlara göre, seyahat kartı, fazla çalışma ücreti, iş riski, tazminat, özel hizmet tazminatı, ek ödemeler, fazla çalışma, toplu taşıma, uzman tazminatı, sözleşme ücreti, mali sorumluluk zammı, servis hizmeti, havacılık tazminatı, görevlendirme ücreti, nöbet ücreti gibi ücret ve haklarda düzenlemeler yayımlandı. Bu ücretleri gösterir tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230903-17.pdf adresinden ulaşılabilir.