Memurlar zam eylemi yapmıştı! Memur-Sen’den soruşturma tehditlerine sert tepki

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği zam teklifini protesto etmek için dün iş bırakan üyelerine soruşturma açılacağı yönünde duyumlar olduğunu bildirerek "Bu türden hukuk dışı ve kabulü mümkün olmayan, tahammül sınırlarımızı zorlayan, pervasız ve keyfî teşebbüslere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Üyelerimize soruşturma açma veya disiplin cezası verme hukuksuzluğunu sergileyen yetkililer hakkında, sendikal hakların engellenmesi suçunu işlediklerinden hareketle Cumhuriyet başsavcılıklarına şikayet başvurusunda bulunacağız" açıklamasını yaptı.

Sendikalara bağlı memurlar iş bıraktı

Kamu İşveren Heyeti dün 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin son teklifini açıkladı. Teklifte, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11; ikinci altı ay yüzde 7. 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4; ikinci altı ay yüzde 4 oranında zam yer aldı. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen bin lira taban aylığı artış teklifi de ayrıca yinelendi. Teklifi yetersiz bulan Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK dün iş bıraktı.

"Soruşturma açmaya kalkışacakları uyarıyoruz"

İş bırakan üyelerinin hakkında soruşturma açılacağı yönünde duyumların sendikaya ulaştığını bildiren Memur-Sen, konuyla ilgili açıklama yaptı. "İş bırakma eylemimize katılan üyelerimize soruşturma açmaya kalkışacakları uyarıyoruz" ifadelerine yer verilen açıklama şu şekilde:

"18 Ağustos tarihinde Türkiye genelinde tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz iş bırakma eylemine katılan üyelerimize soruşturma açılacağı yönünde duyumlar alınmaktadır. Bu türden hukuk dışı ve kabulü mümkün olmayan, tahammül sınırlarımızı zorlayan, pervasız ve keyfî teşebbüslere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Sendikal eyleme katılma, sendikal örgütlenme özgürlüğünün parçası olup bu etkinliğe katılmak Anayasa Mahkemesi kararları ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı gereği 'mazeret' olarak kabul edilerek izinli sayılmayı gerektirir. Anayasa Mahkemesi de sendikal eylem kararları gereğince işe gelmeme halinde verilen disiplin cezalarını, sendikal hak ihlali olarak görmektedir. Buna rağmen eyleme katılan kamu çalışanlarına soruşturma açmak, disiplin cezası vermek veya benzer yaptırım veya yaptırım tehditlerine maruz bırakmak, 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiğimiz eylemi dahi gölgede bırakacak, tüm Türkiye’ye yayılacak başka eylem ve tepkilere kapı aralayacaktır. Üyelerimize soruşturma açma veya disiplin cezası verme hukuksuzluğunu sergileyen yetkililer hakkında, sendikal hakların engellenmesi suçunu işlediklerinden hareketle cumhuriyet başsavcılıklarına şikayet başvurusunda bulunacağız."