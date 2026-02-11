Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile suçlanan oyuncu menajeri Ayşe Barım hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Barım’ın yurt dışı çıkış yasağı devam edecek.

Karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek.

"Hayatımda hiçbir zaman siyasi bir duruş sergilemedim"

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre Barım, bugün görülen karar duruşmasında savcılığın mütalaasına karşı, "2025 yılının ocak ayından bu yana anlamadığım bir süreç içerisindeyim. Hayatımda hiçbir zaman siyasi bir duruş sergilemedim. Ben sizlere çok teşekkür ederim, beni tahliye ettiniz ve sağlık hizmetlerine ulaşabildim. Bundan sonraki süreçte ameliyatlarımı gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Barım'ın avukatları savcılığın mütalaasından dönmesini talep etti, savcılık "Mütalaamız aynen geçerlidir" yanıtını verdi.

Savcı, celse arasında verdiği mütaalasını tekrar etti

Duruşma savcısı, celse arasında esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. İddianamede Barım hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla ceza istenirken duruşma savcısı, Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı celse arasında verilen mütalaasını duruşmada tekrar etti.

"Bu süreçte hem fiziksel hem psikolojik sağlığım etkilendi"

Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet şeklindeki mütalaasına karşı savunma yapan Barım, şöyle konuştu:

"2025 yılının ocak ayından bu yana anlamadığım bir süreç içerisindeyim. Hayatımda hiçbir zaman siyasi bir duruş sergilemedim. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte ameliyatlarımı gerçekleştirmek istiyorum. Dosyada hâlâ somut bir delil yokken daha ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Tanık beyanları lehimeyken, ortada hiçbir somut delil yokken bu mütalaanın verilmiş olmasını kabul etmiyorum. Ben suçsuzum. Vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışan bir kadınım. Hayatım boyunca sadece çalıştım."

Savcı: Mütaalamız aynen geçerlidir

Barım'ın avukatların, savcılığın mütalaasını yeniden değerlendirmesini istedi. Duruşma savcısı, "Mütalaamız aynen geçerlidir, değişiklik yoktur" yanıtını verdi.

Mahkeme karar için ara verdi. Aranın ardından Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek.