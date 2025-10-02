Menajer Ayşe Barım evinde bayıldı! Hastaneye kaldırıldı

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yargılandığı davada 248 gün sonra tahliye edilen ve Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndan ev hapsine alınan menajer Ayşe Barım, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Başsavcılık tahliyesine itiraz etmişti

Gezi Parkı davasına ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti.

Ne olmuştu?

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alınan, daha sonra 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ünlü isim tanık olarak dinlendi.

Duruşmada beyanlarda bulunan ihbarcı Sedat Gül, "Gezi olaylarına katılmadım. Olayı sosyal medyadan duyunca ihbar etme sorumluluğu hissettim. Kendisini tanımıyorum" dedi.

Tanık olarak dinlenen ünlüler; Barım'ın Gezi Park'ına gitme konusunda yönlendirmesi olmadığını, sosyal medya paylaşımlarını kendilerinin yaptığını ifade etti.

Duruşmada gözyaşları içinde savunma yapan Barım, "Artık ben tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bu temel hakkı bana vermenizi istiyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmam için tahliyemi talep ediyorum" dedi. Avukat beyanlarının ardından savcı, Barım'ın tutukluluk hâlinin devamını talep etti.

Tutukluluğunun 248. gününde Ayşe Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ve ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.