Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın tutukluluk incelemesi mahkemece reddedildi. Barım, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ayşe Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10:00'da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

