Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı tarafından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında ‘Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma’ suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Ne olmuştu?

Rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CHP ihraç ediyor

Öte yandan dikkati çeken bir adım daha geldi. CHP, Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

“Mutlak butlan” kararı sonrası dönen kadro, daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i de ihraç etmişti.

Menderes Belediyesi soruşturması hakkında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.