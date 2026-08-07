Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

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Aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 16 şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesine sevk edilmişti.

İzmir Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden, Menderes Belediye Başkanı Çiçek’in de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 15'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik sorgusu tamamlanan şüphelilerden Menderes Belediye Başkanı Çiçek’in de aralarında bulunduğu şüphelilerden 10’u tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP ihraç ediyor

Öte yandan dikkati çeken bir adım daha geldi. CHP, Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

“Mutlak butlan” kararı sonrası dönen kadro, daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i de ihraç etmişti.

Menderes Belediyesi soruşturması hakkında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.